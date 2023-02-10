Известно, что по меньшей мере два человека погибли, еще по меньшей мере 5 получили травмы разной степени тяжести.
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Водителя застрелили
По данным издания, среди пострадавших – ребенок, находящийся в критическом состоянии. Согласно информации с места происшествия, водитель-палестинец намеренно врезался в автобусную остановку.
Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху назвал трагедию терактом и пообещал аресты. Полицейским пришлось застрелить водителя.
Президент Исаак Герцог также отреагировал на нападение. Он заявил, что коварный террорист унес жизни маленького мальчика и молодого человека.
Вместе со всем народом Израиля я чувствую боль семей и молюсь за исцеление раненых,
– сказал израильский лидер.
Мэр Иерусалима Моше Лион поблагодарил силы безопасности за их работу в расследовании инцидента, добавив, что сердце болит перед лицом тяжелой картины. Террорист уносит жизни невинных детей и взрослых только потому, что они евреи.
Предыдущие террористические атаки в Израиле
Отметим, что это уже третье нападение в Израиле за последние 2 недели.
- 27 января 21-летний палестинец, вооруженный пистолетом, открыл огонь по людям у синагоги в иерусалимском квартале Неве Яаков. В результате нападения погибли 8 человек, еще примерно 10 получили ранения.
- На следующий день произошла еще одна атака – тринадцатилетний палестинец открыл огонь в районе Сильван в восточной части Иерусалима, тяжело ранив двух человек.