"Ісламський джихад" анонсував у своїх розмовах ракетну атаку о 21:00 за декілька годин до її початку. З кадрів із соцмереж видно, що від попереджень терористична організація перейшла до справи, повідомляє 24 Канал.

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Ізраїль знову під ракетним обстрілом

Ізраїльска розвідка заявила, що палестинське військове угрупування планує здійснити потужний ракетний залп увечері 11 травня. Ці дані вони змогли отримати, перехопивши розмови палестинців.

Зараз під потужним ракетним залпом опинилися ізраїльські міста Холон, Рішон ле-Ціон та Гуш-Дан.

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Разом з тим, у Тель-Авіві люди зараз просто неба збираються на концерт співака Авіва Гефена. За даними військової розвідки Ізраїлю, на концерті може бути до 40 тисяч осіб.

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