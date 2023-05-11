"Исламский джихад" анонсировал в своих разговорах ракетную атаку в 21:00 за несколько часов до ее начала. Из кадров из соцсетей видно, что от предупреждений террористическая организация перешла к делу, сообщает 24 канал.

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Израиль снова под ракетным обстрелом

Израильская разведка заявила, что палестинская военная группировка планирует осуществить мощный ракетный залп вечером 11 мая. Эти данные они смогли получить, перехватив разговоры палестинцев.

Сейчас под мощным ракетным залпом оказались израильские города Холон, Ришон ле Цион и Гуш-Дан.

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Вместе с тем, в Тель-Авиве люди сейчас под открытым небом собираются на концерт певца Авива Гефена. По данным военной разведки Израиля, на концерте может быть до 40 тысяч человек.

Тысячи людей собрались под открытым небом в Израиле: смотрите видео

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