Соответствующая информация была обнародована в телеграмме Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Скорые передадут воздушным мостом.
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Израиль передаст Украине бронированные скорые
Израиль передает 4 бронированных амбуланса, позволяющих безопасно вывозить раненых и пострадавших из зоны обстрелов,
– говорится в сообщении.
В Израиле сообщили, что:
- авто прошли проверку в зонах военных конфликтов;
- скорые подготовлены к работе в Украине и оснащены для оказания помощи во время боевых действий.
"Их передадут самолетами воздушным мостом вслед за 230 тоннами гуманитарной помощи, собранной гражданами Израиля для украинцев", – сообщила украинская сторона.
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