Соответствующая информация была обнародована в телеграмме Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Скорые передадут воздушным мостом.

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Израиль передаст Украине бронированные скорые

Израиль передает 4 бронированных амбуланса, позволяющих безопасно вывозить раненых и пострадавших из зоны обстрелов,

– говорится в сообщении.

В Израиле сообщили, что:

авто прошли проверку в зонах военных конфликтов;

скорые подготовлены к работе в Украине и оснащены для оказания помощи во время боевых действий.

"Их передадут самолетами воздушным мостом вслед за 230 тоннами гуманитарной помощи, собранной гражданами Израиля для украинцев", – сообщила украинская сторона.