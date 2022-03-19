Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Швидкі передадуть повітряним мостом.
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Ізраїль передасть Україні броньовані швидкі
Ізраїль передає 4 броньовані амбуланси, що дозволяють безпечно вивозити поранених та постраждалих із зони обстрілів,
– мовиться у повідомленні.
У Ізраїлі повідомили, що:
- авто пройшли перевірку у зонах воєнних конфліктів;
- швидкі підготовлені до роботи в Україні та оснащені для надання допомоги під час бойових дій.
"Їх передадуть літаками повітряним мостом слідом за 230 тоннами гуманітарної допомоги, зібраної громадянами Ізраїлю для українців", – повідомила українська сторона.
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