Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Швидкі передадуть повітряним мостом.

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Ізраїль передасть Україні броньовані швидкі

Ізраїль передає 4 броньовані амбуланси, що дозволяють безпечно вивозити поранених та постраждалих із зони обстрілів,

– мовиться у повідомленні.

У Ізраїлі повідомили, що:

авто пройшли перевірку у зонах воєнних конфліктів;

швидкі підготовлені до роботи в Україні та оснащені для надання допомоги під час бойових дій.

"Їх передадуть літаками повітряним мостом слідом за 230 тоннами гуманітарної допомоги, зібраної громадянами Ізраїлю для українців", – повідомила українська сторона.

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