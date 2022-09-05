Фрегат Kemalreis пришвартовался в Хайфе 3 сентября в рамках маневров НАТО в Средиземном море. Это событие означает, что Израиль и Турция налаживают свои отношения после длительного конфликта.

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Израиль принял военный корабль из Турции

Турецкий военный корабль пришвартовался в Израиле для первого такого визита за более десять лет, поскольку отношения между союзниками США улучшились после ожесточенной вражды из-за палестинского дела,

– говорится в сообщении.

Анкара подала предварительный запрос на высадку экипажа в отпуск на берег. Представитель порта Хайфы сказал, что это был первый раз, когда корабль ВМС Турции прибыл сюда с 2010 года.

В последние месяцы страны начали налаживать свои отношения. Энергетика стала ключевой сферой потенциального сотрудничества.

Справка. Ни один турецкий военный корабль не заходил в Израиль после инцидента, в результате которого погибли 10 гражданских турок. Это произошло во время израильского нападения на турецкий корабль, пытавшийся прорвать израильскую блокаду и доставить помощь в сектор Газа в Палестине.

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