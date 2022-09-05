Фрегат Kemalreis пришвартувався в Хайфі 3 вересня в рамках маневрів НАТО в Середземному морі. Ця подія означає те, що Ізраїль та Туреччина налагоджують свої відносини після довготривалого конфлікту.
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Ізраїль прийняв військовий корабель із Туреччини
Турецький військовий корабель пришвартувався в Ізраїлі для першого такого візиту за понад десять років, оскільки відносини між союзниками США покращилися після запеклої ворожнечі через палестинську справу,
– мовиться в повідомленні.
Анкара подала попередній запит на висадку екіпажу у відпустку на берег. Представник порту Хайфи сказав, що це був перший раз, коли корабель ВМС Туреччини прибув сюди з 2010 року.
Останніми місяцями країни почали налагоджувати свої відносини. Енергетика стала ключовою сферою потенційної співпраці.
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