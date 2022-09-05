Фрегат Kemalreis пришвартувався в Хайфі 3 вересня в рамках маневрів НАТО в Середземному морі. Ця подія означає те, що Ізраїль та Туреччина налагоджують свої відносини після довготривалого конфлікту.

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Ізраїль прийняв військовий корабель із Туреччини

Турецький військовий корабель пришвартувався в Ізраїлі для першого такого візиту за понад десять років, оскільки відносини між союзниками США покращилися після запеклої ворожнечі через палестинську справу,

– мовиться в повідомленні.

Анкара подала попередній запит на висадку екіпажу у відпустку на берег. Представник порту Хайфи сказав, що це був перший раз, коли корабель ВМС Туреччини прибув сюди з 2010 року.

Останніми місяцями країни почали налагоджувати свої відносини. Енергетика стала ключовою сферою потенційної співпраці.

Довідка. Жоден турецький військовий корабель не заходив до Ізраїлю після інциденту, внаслідок якого загинули 10 цивільних турків. Це сталося під час ізраїльського нападу на турецький корабель, що намагався прорвати ізраїльську блокаду і доставити допомогу до Сектора Гази в Палестині.

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