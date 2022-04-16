Как отметил глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степанишин, сейчас ведется борьба за возвращение Александровского подворья.

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Комплекс расположен у храма Гроба Господня

Это очень сложно: почти решили, пять лет работали, нашли все исторические документы, но случилась ситуация с Украиной,

– отметил он.

Сергей Степанишин считает, что в эту ситуацию должен вмешаться президент России Владимир Путин.

Александровское подворье расположено в Старом Иерусалиме. Расстояние от него до Голгофы не превышает 70 метров. Саму же землю еще в 1859 году выкупил российский император Александр ІІІ. А комплекс на ней появился в конце XIX столетия.

Между тем, секретарь СНБО Александр Данилов прокомментировал возможное закрытие Московского патриархата в Украине. Он убежден, что их "сама жизнь закроет". Об этом свидетельствует и мнение украинцев. Уже 51% наших земляков согласны с тем, что МП необходимо ликвидировать в стране.

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