Как отметил глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степанишин, сейчас ведется борьба за возвращение Александровского подворья.
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Комплекс расположен у храма Гроба Господня
Это очень сложно: почти решили, пять лет работали, нашли все исторические документы, но случилась ситуация с Украиной,
– отметил он.
Сергей Степанишин считает, что в эту ситуацию должен вмешаться президент России Владимир Путин.
Александровское подворье расположено в Старом Иерусалиме. Расстояние от него до Голгофы не превышает 70 метров. Саму же землю еще в 1859 году выкупил российский император Александр ІІІ. А комплекс на ней появился в конце XIX столетия.
Между тем, секретарь СНБО Александр Данилов прокомментировал возможное закрытие Московского патриархата в Украине. Он убежден, что их "сама жизнь закроет". Об этом свидетельствует и мнение украинцев. Уже 51% наших земляков согласны с тем, что МП необходимо ликвидировать в стране.
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