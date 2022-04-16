Як зазначив глава Імператорського православного палестинського товариства Сергій Степанишин, наразі ведеться боротьба за повернення Олександрівського подвір'я.
Читайте також Українські церкви будуть закритими на Великдень у комендантську годину
Комплекс розташований біля храму Гробу Господнього
Це дуже складно: майже вирішили, п'ять років працювали, знайшли всі історичні документи, але трапилася ситуація з Україною,
– зазначив він.
Сергій Степанишин вважає, що в цю ситуацію повинен особисто втрутитися президент Росії Володимир Путін.
Олександрівське подвір'я розташоване в Старому Єрусалимі. Відстань від нього до Голгофи не перевищує 70 метрів. Саму ж землю ще у 1859 році викупив російський імператор Олександр ІІІ. А комплекс на ній з'явився у кінці XIX століття.
Тим часом секретар РНБО Олександр Данілов прокоментував можливе закриття Московського патріархату в Україні. Він переконаний, що їх "саме життя закриє". Про це свідчить також і думка українців. Уже 51% наших земляків погоджується з тим, що МП необхідно ліквідувати в країні.
Варте уваги – Нічне звернення Зеленського за 15 квітня: дивіться відео