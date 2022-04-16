Як зазначив глава Імператорського православного палестинського товариства Сергій Степанишин, наразі ведеться боротьба за повернення Олександрівського подвір'я.

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Комплекс розташований біля храму Гробу Господнього

Це дуже складно: майже вирішили, п'ять років працювали, знайшли всі історичні документи, але трапилася ситуація з Україною,

– зазначив він.

Сергій Степанишин вважає, що в цю ситуацію повинен особисто втрутитися президент Росії Володимир Путін.

Олександрівське подвір'я розташоване в Старому Єрусалимі. Відстань від нього до Голгофи не перевищує 70 метрів. Саму ж землю ще у 1859 році викупив російський імператор Олександр ІІІ. А комплекс на ній з'явився у кінці XIX століття.

Тим часом секретар РНБО Олександр Данілов прокоментував можливе закриття Московського патріархату в Україні. Він переконаний, що їх "саме життя закриє". Про це свідчить також і думка українців. Уже 51% наших земляків погоджується з тим, що МП необхідно ліквідувати в країні.

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