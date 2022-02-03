Израиль присвоил звание Праведников народов мира нескольким украинским семьям

Израильское посольство в Украине отметило несколько украинских семей из Киева, Тернополя, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской и Винницкой областей. Они получили звание Праведников народов мира – за спасение евреев.

Мероприятие израильские дипломаты провели вместе с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне. Почетное звание семьи получили за храброе спасение евреев во время Холокоста, его вручал лично посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

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Кому вручили звание Праведников народов мира

Петру Павловскому (посмертно) и его брату Игнату Павловскому (посмертно) за спасение Михаэля Гринштейна и его отца Шмуэля, жены, троих детей и двух родственников Исаака Подежвы и Рони Шварцберг. Награды получили внуки братьев – Анатолий и Владимир Павловски.

(посмертно) и его брату (посмертно) за спасение Михаэля Гринштейна и его отца Шмуэля, жены, троих детей и двух родственников Исаака Подежвы и Рони Шварцберг. Награды получили внуки братьев – Анатолий и Владимир Павловски. Александре Байнак (посмертно) за спасение Ханы Шварцман и Леонида Ситковецкого. Награду получила правнучка Александры Байнак Анастасия Николаевна.

(посмертно) за спасение Ханы Шварцман и Леонида Ситковецкого. Награду получила правнучка Александры Байнак Анастасия Николаевна. Марии Жосул (посмертно) за спасение Беллы Клеваневской. Награду получила внучка Марии Ольга Коханевич.

(посмертно) за спасение Беллы Клеваневской. Награду получила внучка Марии Ольга Коханевич. Павлу и Марии Натаровой (посмертно) за спасение Раи Агранович-Задера. Награду получила дочь Праведников Ираида Козачук.

По каждой из этих историй можно снять книгу, – посол

Посол Израиля в Украине подчеркнул, что по каждой из этих историй можно снять фильм или написать книгу.

Что общего между всеми этими людьми? Я думаю, что общее прежде всего в том, что в условиях общего безумия, бесчеловечной ситуации они сделали простой выбор – несмотря ни на что, оставаться людьми,

– отметил Бродский.

Смотрите фото церемонии / Фото посольства Израиля:

Что известно о звании Правденик народов мира:

Это звание Израиль использует для того, чтобы отметить неевреев.

Речь идет о людях, которые спасали жизнь евреев во время Холокоста.

С 1953 года в Израиле работает комиссия, которая решает, кому присвоить это звание.

Какие требования для того, чтобы получить звание Праведника народов мира:

– только еврейское сообщество может выдвинуть кандидатуру;

– не принимаются во внимание те, что помогали своей семье или евреи, обращенные в христианство;

– помощь должна была повторяться или быть значительной;

– помощь должна была предоставляться без ожидания какой-либо финансовой компенсации.

Текст публикации посольства Израиля в Украине:

Посольство государства Израиль в Украине вместе с Национальным музеем истории провели церемонию чествования 5 семей из Киева, Тернополя, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской и Винницкой областей, признанных Праведниками народов мира за то, что они храбро спасали жизнь евреев во время Холокоста.

"По каждой из этих историй можно снять фильм или написать книгу, и каждая из них достойна этого. Что общего между всеми этими людьми? Я думаю, что общее прежде всего в том, что в условиях всеобщего безумия, бесчеловечной ситуации они сделали простой выбор, – несмотря ни на что, оставаться людьми", – отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.