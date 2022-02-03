Израиль присвоил звание Праведников народов мира нескольким украинским семьям
Источник:"Израиль – в Украине"
Израильское посольство в Украине отметило несколько украинских семей из Киева, Тернополя, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской и Винницкой областей. Они получили звание Праведников народов мира – за спасение евреев.
Мероприятие израильские дипломаты провели вместе с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне. Почетное звание семьи получили за храброе спасение евреев во время Холокоста, его вручал лично посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
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Кому вручили звание Праведников народов мира
- Петру Павловскому (посмертно) и его брату Игнату Павловскому (посмертно) за спасение Михаэля Гринштейна и его отца Шмуэля, жены, троих детей и двух родственников Исаака Подежвы и Рони Шварцберг. Награды получили внуки братьев – Анатолий и Владимир Павловски.
- Александре Байнак (посмертно) за спасение Ханы Шварцман и Леонида Ситковецкого. Награду получила правнучка Александры Байнак Анастасия Николаевна.
- Марии Жосул (посмертно) за спасение Беллы Клеваневской. Награду получила внучка Марии Ольга Коханевич.
- Павлу и Марии Натаровой (посмертно) за спасение Раи Агранович-Задера. Награду получила дочь Праведников Ираида Козачук.
По каждой из этих историй можно снять книгу, – посол
Посол Израиля в Украине подчеркнул, что по каждой из этих историй можно снять фильм или написать книгу.
Что общего между всеми этими людьми? Я думаю, что общее прежде всего в том, что в условиях общего безумия, бесчеловечной ситуации они сделали простой выбор – несмотря ни на что, оставаться людьми,
– отметил Бродский.
Смотрите фото церемонии / Фото посольства Израиля:
Что известно о звании Правденик народов мира:
- Это звание Израиль использует для того, чтобы отметить неевреев.
- Речь идет о людях, которые спасали жизнь евреев во время Холокоста.
- С 1953 года в Израиле работает комиссия, которая решает, кому присвоить это звание.
Какие требования для того, чтобы получить звание Праведника народов мира:
– только еврейское сообщество может выдвинуть кандидатуру;
– не принимаются во внимание те, что помогали своей семье или евреи, обращенные в христианство;
– помощь должна была повторяться или быть значительной;
– помощь должна была предоставляться без ожидания какой-либо финансовой компенсации.
Текст публикации посольства Израиля в Украине:
Посольство государства Израиль в Украине вместе с Национальным музеем истории провели церемонию чествования 5 семей из Киева, Тернополя, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской и Винницкой областей, признанных Праведниками народов мира за то, что они храбро спасали жизнь евреев во время Холокоста.
"По каждой из этих историй можно снять фильм или написать книгу, и каждая из них достойна этого. Что общего между всеми этими людьми? Я думаю, что общее прежде всего в том, что в условиях всеобщего безумия, бесчеловечной ситуации они сделали простой выбор, – несмотря ни на что, оставаться людьми", – отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.