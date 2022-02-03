Израиль присвоил звание Праведников народов мира нескольким украинским семьям

3 февраля 2022 , 17:30
Читати новину українською

Источник:

"Израиль – в Украине"

Израильское посольство в Украине отметило несколько украинских семей из Киева, Тернополя, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской и Винницкой областей. Они получили звание Праведников народов мира – за спасение евреев.

Мероприятие израильские дипломаты провели вместе с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне. Почетное звание семьи получили за храброе спасение евреев во время Холокоста, его вручал лично посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Ранее В Бабьем Яру молитвой почтили память жертв Холокоста

Кому вручили звание Праведников народов мира

  • Петру Павловскому (посмертно) и его брату Игнату Павловскому (посмертно) за спасение Михаэля Гринштейна и его отца Шмуэля, жены, троих детей и двух родственников Исаака Подежвы и Рони Шварцберг. Награды получили внуки братьев – Анатолий и Владимир Павловски.
  • Александре Байнак (посмертно) за спасение Ханы Шварцман и Леонида Ситковецкого. Награду получила правнучка Александры Байнак Анастасия Николаевна.
  • Марии Жосул (посмертно) за спасение Беллы Клеваневской. Награду получила внучка Марии Ольга Коханевич.
  • Павлу и Марии Натаровой (посмертно) за спасение Раи Агранович-Задера. Награду получила дочь Праведников Ираида Козачук.

По каждой из этих историй можно снять книгу, – посол

Посол Израиля в Украине подчеркнул, что по каждой из этих историй можно снять фильм или написать книгу.

Что общего между всеми этими людьми? Я думаю, что общее прежде всего в том, что в условиях общего безумия, бесчеловечной ситуации они сделали простой выбор – несмотря ни на что, оставаться людьми,
– отметил Бродский.

Смотрите фото церемонии / Фото посольства Израиля:

Что известно о звании Правденик народов мира:

  • Это звание Израиль использует для того, чтобы отметить неевреев.
  • Речь идет о людях, которые спасали жизнь евреев во время Холокоста.
  • С 1953 года в Израиле работает комиссия, которая решает, кому присвоить это звание.

Какие требования для того, чтобы получить звание Праведника народов мира:
– только еврейское сообщество может выдвинуть кандидатуру;
– не принимаются во внимание те, что помогали своей семье или евреи, обращенные в христианство;
– помощь должна была повторяться или быть значительной;
– помощь должна была предоставляться без ожидания какой-либо финансовой компенсации.

Текст публикации посольства Израиля в Украине:

Посольство государства Израиль в Украине вместе с Национальным музеем истории провели церемонию чествования 5 семей из Киева, Тернополя, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской и Винницкой областей, признанных Праведниками народов мира за то, что они храбро спасали жизнь евреев во время Холокоста.

"По каждой из этих историй можно снять фильм или написать книгу, и каждая из них достойна этого. Что общего между всеми этими людьми? Я думаю, что общее прежде всего в том, что в условиях всеобщего безумия, бесчеловечной ситуации они сделали простой выбор, – несмотря ни на что, оставаться людьми", – отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

 

Автор: Ірина Пундор