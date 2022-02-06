Израиль прощается с большинством коронавирусных ограничений

В Израиле отменяют большинство COVID-ограничений. На такое решение правительство пошло из-за снижения заболеваемости Омикроном.

Израильский кабинет министров проголосовал за отмену большинства карантинных требований. Новые правила начнут действовать с 7 февраля и будут работать до 1 марта.

Между тем Теперь официально: в Австрии будут штрафовать невакцинированных граждан на тысячи евро

Новые правила начинают действовать с 7 февраля

Для того, чтобы посещать рестораны, гостиницы, кинотеатры и спортзалы, уже не будут необходимы "зеленые паспорта". Также не потребуется соблюдать ограничения по количеству людей в заведениях. Отменили и дистанцию между столиками в 1,5 метра.

Сами Green Pass не отменили

Green Pass израильтянам таки понадобится – для того, чтобы попасть в закрытые помещения, где риск заразиться высок. Говорится, например, о дискотеках и помещениях для празднований.

Действующий Green Pass действителен для всех тех, кто выздоровел или получил две дозы вакцины за последние четыре месяца, а также тех, кто получил три или четыре дозы в любое время.

Читайте также В Стамбуле мужчина уже более года находится на карантине: сдал 78 положительных тестов

Что известно о коронавирусе в Израиле: