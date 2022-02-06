Израиль прощается с большинством коронавирусных ограничений
Источник:The Times of Israel
В Израиле отменяют большинство COVID-ограничений. На такое решение правительство пошло из-за снижения заболеваемости Омикроном.
Израильский кабинет министров проголосовал за отмену большинства карантинных требований. Новые правила начнут действовать с 7 февраля и будут работать до 1 марта.
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Новые правила начинают действовать с 7 февраля
Для того, чтобы посещать рестораны, гостиницы, кинотеатры и спортзалы, уже не будут необходимы "зеленые паспорта". Также не потребуется соблюдать ограничения по количеству людей в заведениях. Отменили и дистанцию между столиками в 1,5 метра.
Сами Green Pass не отменили
Green Pass израильтянам таки понадобится – для того, чтобы попасть в закрытые помещения, где риск заразиться высок. Говорится, например, о дискотеках и помещениях для празднований.Обратите внимание! Действующий Green Pass действителен для всех тех, кто выздоровел или получил две дозы вакцины за последние четыре месяца, а также тех, кто получил три или четыре дозы в любое время.
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Что известно о коронавирусе в Израиле:
- По состоянию на 6 февраля в Израиле обнаружили более 3 миллионов 142 тысячи случаев коронавируса.
- Ежесуточно в стране выявят более 40 тысяч случаев COVID-19.
- Израиль стал первой в мире страной, где стали прививать взрослых 4-й дозой вакцины против коронавируса.