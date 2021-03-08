С 8 марта Израиль разрешил въезд отдельным категориям иностранцев. Сейчас это не касается туристических поездок.

Прибытие иностранцев в Израиль связано с особой процедурой и потребует предварительного одобрения.

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Израиль разрешил въезд иностранцам

Данный режим установлен с 8 по 27 марта, после чего может корректироваться.

Для въезда в страну необходимо заполнить специальную онлайн-анкету . Ее должны рассмотреть комиссии при Министерстве внутренних или внешних дел Израиля. Без разрешения от этих ведомств не будут разрешать посадку в самолет.

. Ее должны рассмотреть комиссии при Министерстве внутренних или внешних дел Израиля. Без разрешения от этих ведомств не будут разрешать посадку в самолет. Кроме того, для въезда необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста , сделанный за 72 часа до въезда в Израиль. По прибытии нужно пройти еще один тест.

, сделанный за 72 часа до въезда в Израиль. По прибытии нужно пройти еще один тест. Также необходима действующая медицинская страховка с покрытием на COVID-19.

Нарушителей будут привлекать к ответственности, а также вносить в "черный список" с последующим запретом посещать Израиль.

В связи с выборами 23 марта в течение 2 недель приоритет на прибытие в Израиль будут предоставлять гражданам страны.

Иностранцы смогут въехать при таких обстоятельствах

супруги израильтян, не имеющие гражданства, и владельцы вида на жительство;

пациенты;

для участия в похоронах родственника первой степени родства; помощь родственнику первой степени родства, который находится в тяжелом положении;

участие в судебном процессе;

гуманитарный случай;

прибытие делегаций, международных миссий;

новые репатрианты, чье возвращение нельзя отложить.

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