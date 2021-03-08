Израиль с 8 марта разрешил въезд иностранцам: кто может попасть в страну
С 8 марта Израиль разрешил въезд отдельным категориям иностранцев. Сейчас это не касается туристических поездок.
Источник:Vesty
Прибытие иностранцев в Израиль связано с особой процедурой и потребует предварительного одобрения.
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Израиль разрешил въезд иностранцам
Данный режим установлен с 8 по 27 марта, после чего может корректироваться.
- Для въезда в страну необходимо заполнить специальную онлайн-анкету. Ее должны рассмотреть комиссии при Министерстве внутренних или внешних дел Израиля. Без разрешения от этих ведомств не будут разрешать посадку в самолет.
- Кроме того, для въезда необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до въезда в Израиль. По прибытии нужно пройти еще один тест.
- Также необходима действующая медицинская страховка с покрытием на COVID-19.
Нарушителей будут привлекать к ответственности, а также вносить в "черный список" с последующим запретом посещать Израиль.
В связи с выборами 23 марта в течение 2 недель приоритет на прибытие в Израиль будут предоставлять гражданам страны.
Иностранцы смогут въехать при таких обстоятельствах
- супруги израильтян, не имеющие гражданства, и владельцы вида на жительство;
- пациенты;
- для участия в похоронах родственника первой степени родства; помощь родственнику первой степени родства, который находится в тяжелом положении;
- участие в судебном процессе;
- гуманитарный случай;
- прибытие делегаций, международных миссий;
- новые репатрианты, чье возвращение нельзя отложить.
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Коронавирус и карантин в Израиле: основное
- С 7 марта в стране началось очередное смягчение карантина, введенного из-за коронавируса. В частности, увеличили количество людей, которые одновременно могут находиться в одном помещении, разрешили посещение ресторанов вакцинированным гражданам.
- Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль покончил с коронавирусом и положил конец эпидемии. Этого удалось достичь благодаря быстрой и эффективной вакцинации населения от болезни.
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