Ізраїль з 8 березня дозволив в'їзд іноземцям: хто може потрапити у країну
З 8 березня Ізраїль дозволив в'їзд окремим категоріям іноземців. Наразі це не стосується туристичних поїздок.
Джерело:Vesty
Прибуття іноземців до Ізраїлю пов'язане з особливою процедурою і вимагатиме попереднього схвалення.
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Ізраїль дозволив в'їзд іноземцям
Даний режим встановлений з 8 по 27 березня, після чого може коригуватися.
- Для в'їзду до країни необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету. Її мають розглянути комісії при Міністерстві внутрішніх або зовнішніх справ Ізраїлю. Без дозволу від цих відомств не дозволятимуть посадку в літак.
- Крім того, для в'їзду необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до в'їзду в Ізраїль. Після прибуття потрібно пройти ще один тест.
- Також необхідна чинна медична страховка з покриттям на COVID-19.
Порушників притягуватимуть до відповідальності, а також вноситимуть до "чорного списку" з подальшою забороною відвідувати Ізраїль.
У зв'язку з виборами 23 березня протягом 2 тижнів пріоритет на прибуття в Ізраїль надаватимуть громадянам країни.
Іноземці зможуть в'їхати за таких обставин
- подружжя ізраїльтян, які не мають громадянства, і власники посвідки на проживання;
- пацієнти;
- для участі в похоронах родича першого ступеня споріднення; допомога родичу першого ступеня споріднення, який перебуває в тяжкому становищі;
- участь в судовому процесі;
- гуманітарний випадок;
- прибуття делегацій, міжнародних місій;
- нові репатріанти, чиє повернення не можна відкласти.
Зверніть увагу Голова Pfizer Бурла не зможе потрапити в Ізраїль, бо не вакцинований від коронавірусу
Коронавірус та карантин в Ізраїлі: основне
- З 7 березня у країні почалося чергове пом'якшення карантину, впровадженого через коронавірус. Зокрема, збільшили кількість людей, які водночас можуть перебувати в одному приміщенні, дозволили відвідування ресторанів вакцинованим громадянам.
- Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль покінчив з коронавірусом і поклав кінець епідемії. Цього вдалося досягти завдяки швидкій і ефективній вакцинації населення від хвороби.
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