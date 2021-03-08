З 8 березня Ізраїль дозволив в'їзд окремим категоріям іноземців. Наразі це не стосується туристичних поїздок.

Прибуття іноземців до Ізраїлю пов'язане з особливою процедурою і вимагатиме попереднього схвалення.

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Ізраїль дозволив в'їзд іноземцям

Даний режим встановлений з 8 по 27 березня, після чого може коригуватися.

Для в'їзду до країни необхідно заповнити спеціальну онлайн-анкету . Її мають розглянути комісії при Міністерстві внутрішніх або зовнішніх справ Ізраїлю. Без дозволу від цих відомств не дозволятимуть посадку в літак.

. Її мають розглянути комісії при Міністерстві внутрішніх або зовнішніх справ Ізраїлю. Без дозволу від цих відомств не дозволятимуть посадку в літак. Крім того, для в'їзду необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту , зроблений за 72 години до в'їзду в Ізраїль. Після прибуття потрібно пройти ще один тест.

, зроблений за 72 години до в'їзду в Ізраїль. Після прибуття потрібно пройти ще один тест. Також необхідна чинна медична страховка з покриттям на COVID-19.

Порушників притягуватимуть до відповідальності, а також вноситимуть до "чорного списку" з подальшою забороною відвідувати Ізраїль.

У зв'язку з виборами 23 березня протягом 2 тижнів пріоритет на прибуття в Ізраїль надаватимуть громадянам країни.

Іноземці зможуть в'їхати за таких обставин

подружжя ізраїльтян, які не мають громадянства, і власники посвідки на проживання;

пацієнти;

для участі в похоронах родича першого ступеня споріднення; допомога родичу першого ступеня споріднення, який перебуває в тяжкому становищі;

участь в судовому процесі;

гуманітарний випадок;

прибуття делегацій, міжнародних місій;

нові репатріанти, чиє повернення не можна відкласти.

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