Влада Ізраїлю допускає можливість введення четвертого локдауну в країні. Аби до цього кроку не вдалися, потрібно й надалі дотримуватися заходів безпеки.

Про це заявив урядовий куратор боротьби з коронавірусом Нахман Еш.

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Застереження Ізраїлю щодо нового локдауну

За словами Еша, ізраїльтянам необхідно й надалі бути дуже пильними, оскільки у березні багато секторів економіки відкриваються після кількамісячної перерви.

Це все ще не кінець. Нам потрібно залишатися обережними, зберігати соціальну дистанцію і носити маски. У нас є варіанти, що робити, поки все не закінчиться,

– наголосив він.

Еш також додав, що можливість впровадження локдауну вчетверте є, і прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху це розуміє.

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