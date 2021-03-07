В Израиле допустили возможность внедрения четвертого локдауна
Власти Израиля допускают возможность введения четвертого локдауна в стране. Чтобы к этому шагу не прибегли, нужно и дальше соблюдать меры безопасности.
Источник:Times of Israel
Об этом заявил правительственный куратор борьбы с коронавирусом Нахман Эш.
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Предостережение Израиля относительно нового локдауна
По словам Эша, израильтянам необходимо и дальше быть очень бдительными, поскольку в марте многие сектора экономики открываются после многомесячного перерыва.
Это все еще не конец. Нам нужно оставаться осторожными, сохранять социальную дистанцию и носить маски. У нас есть варианты, что делать, пока все не закончится,
– подчеркнул он.
Эш также добавил, что возможность внедрения локдауна в четвертый раз есть, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху это понимает.
Обратите внимание Самый большой показатель в мире: в Израиле вакцинировали более половины взрослого населения
Коронавирус и карантин в Израиле: основное
- С 7 марта в стране началось очередное смягчение карантина, введенного из-за COVID-19. В частности, увеличили количество людей, которые одновременно могут находиться в одном помещении, разрешили посещение ресторанов вакцинированным гражданам.
- Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль покончил с коронавирусом и положил конец эпидемии. Это произошло благодаря быстрой и эффективной вакцинации населения от болезни.
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