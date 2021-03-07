Власти Израиля допускают возможность введения четвертого локдауна в стране. Чтобы к этому шагу не прибегли, нужно и дальше соблюдать меры безопасности.

Об этом заявил правительственный куратор борьбы с коронавирусом Нахман Эш.

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Предостережение Израиля относительно нового локдауна

По словам Эша, израильтянам необходимо и дальше быть очень бдительными, поскольку в марте многие сектора экономики открываются после многомесячного перерыва.

Это все еще не конец. Нам нужно оставаться осторожными, сохранять социальную дистанцию и носить маски. У нас есть варианты, что делать, пока все не закончится,

– подчеркнул он.

Эш также добавил, что возможность внедрения локдауна в четвертый раз есть, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху это понимает.

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