Израиль и Сирия обменялись вооруженными атаками вокруг спорных Голанских высот
Израиль с воздуха вечером 24 июля атаковал три позиции вблизи города Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии. Пожар, возникший после удара, сняли и выложили в сеть очевидцы. Израиль сообщил, что эта атака – ответ на выпущенные накануне снаряды с территории Сирии.
Обмен ударами между Сирией и Израилем: что известно
Сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на неназванный источник сообщило, что в 23 часа по местному времени вечера 24 июля Израиль напал на Сирию атакой с самолета.
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Мол, двое сирийских военных получили легкие ранения. Из-за взрывов также начался незначительный лесной пожар. Очевидцы сняли его и выложили в сеть (проверить правдивость видео, к сожалению, невозможно).
Армия обороны Израиля в твиттере подтвердила: да, атака произошла – но не просто так, а в ответ на выпущенные накануне с сирийской территории снаряды.
- "Мы будем реагировать на любое нарушение суверенитета Израиля", – отметили израильские военные.
Пока же армия Израиля атаковала, мол, только наблюдательные посты, оборудованные средствами для сбора разведданных.
В СМИ же – например, в NEWSru.co.il – отметили, что с сирийской территории обстреливали вполне определенную цель – Голанские высоты (спорная территория между Израилем и Сирией, вокруг которой часто идут бои):
- Израильтяне взяли их под свой контроль после так называемой "Шестидневной войны" 1967 (тогда Израиль разбил коалицию Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира).
- Восточную часть Голанских высот Сирия контролирует, а своей считает всю эту территорию.
- ООН, к слову, так не признала оккупацию Израилем Голанских высот.
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Площадь Голанских высот – 1800 квадратных километров / Карта Wikipedia