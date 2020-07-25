Израиль с воздуха вечером 24 июля атаковал три позиции вблизи города Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии. Пожар, возникший после удара, сняли и выложили в сеть очевидцы. Израиль сообщил, что эта атака – ответ на выпущенные накануне снаряды с территории Сирии.

Обмен ударами между Сирией и Израилем: что известно

Сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на неназванный источник сообщило, что в 23 часа по местному времени вечера 24 июля Израиль напал на Сирию атакой с самолета.

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Мол, двое сирийских военных получили легкие ранения. Из-за взрывов также начался незначительный лесной пожар. Очевидцы сняли его и выложили в сеть (проверить правдивость видео, к сожалению, невозможно).

Сирийские телевизионные репортажи: взрывы были слышны в северной части Кунейтры, недалеко от деревни Хадер, недалеко от границы. @ Kaisos1987 https://t.co/C3NVluMWvW - Вот новости (@kann_news) 24 июля 2020 г.

Армия обороны Израиля в твиттере подтвердила: да, атака произошла – но не просто так, а в ответ на выпущенные накануне с сирийской территории снаряды.

" Мы будем реагировать на любое нарушение суверенитета Израиля" , – отметили израильские военные.

Пока же армия Израиля атаковала, мол, только наблюдательные посты, оборудованные средствами для сбора разведданных.

Ранее сегодня боеприпасы были выпущены из Сирии в направлении Израиля.



В ответ наш самолет нанес удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооруженным силам.



Мы считаем сирийский режим ответственным и ответим на любое нарушение суверенитета Израиля. - Силы обороны Израиля (@IDF) 24 июля 2020 г.

В СМИ же – например, в NEWSru.co.il – отметили, что с сирийской территории обстреливали вполне определенную цель – Голанские высоты (спорная территория между Израилем и Сирией, вокруг которой часто идут бои):

Израильтяне взяли их под свой контроль после так называемой "Шестидневной войны" 1967 (тогда Израиль разбил коалицию Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира).

Восточную часть Голанских высот Сирия контролирует, а своей считает всю эту территорию.

ООН, к слову, так не признала оккупацию Израилем Голанских высот.

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