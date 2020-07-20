Бомба взорвалась в автомобиле возле города Аазаз, расположенного на севере Сирии недалеко от границы с Турцией. Известно уже о не менее 9 погибших и 74 раненых, среди которых есть и люди в крайне тяжелом состоянии.

Об этом рассказали 19 июля на сайте турецкого государственного информационного агентства Anadolu . Правда, там говорится о 5 погибших и 85 раненых, но арабские СМИ подают другие цифры.

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Anadolu, заметим, со ссылкой на неназванные источники обвинило в причастности к взрыву курдских повстанцев с YPG. Эти "Отряды народной самообороны", мол, такие нападения совершают, не принимая на себя ответственности.

Однако факт на самом деле лишь в том, что ответственность за трагедию действительно пока никто на себя не взял.

О самом теракте известно немного:

Это якобы подорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой , в поселке Сикким под городом Аазаз.

Более полутора десятка пострадавших забрали на территорию Турции, чтобы оказать им медицинскую помощь.

Почему именно в Турцию – неизвестно, так же не сообщают и о судьбе остальных раненых.

Взрыв автомобиля в Сирии, привел к многочисленным жертвам: смотрите фото и видео

Смотреть || Реакция групп гражданской обороны на взрыв, произошедший сегодня, в воскресенье, 19 июля, в деревне Саджу, недалеко от города Азаз в северной сельской местности Алеппо. # Белые каски pic.twitter.com/6W2xI9RzJI - Гражданская оборона Сирии (@SyriaCivilDefe) 19 июля 2020 г.

Турецкие государственные СМИ сообщают, что пять человек убиты и 85 ранены в результате взрыва автомобильной бомбы в северо-западном регионе Сирии в Азазе. (Фото Reuters) pic.twitter.com/e9VvT6s6P7 - CGTN (@CGTNOfficial) 19 июля 2020 г.

9 гражданских лиц были убиты и 74 ранены в двух взрывах к северу от Алеппо.

Чтобы прочитать отчет на официальном сайте гражданской обороны, перейдите по следующей ссылке: https://t.co/iolhOnwaWs pic.twitter.com/ttamDcAr2y - Гражданская оборона Сирии (@SyriaCivilDefe) 19 июля 2020 г.

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