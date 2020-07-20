Теракт у границы Сирии и Турции: взорвался автомобиль, много погибших и раненых
Бомба взорвалась в автомобиле возле города Аазаз, расположенного на севере Сирии недалеко от границы с Турцией. Известно уже о не менее 9 погибших и 74 раненых, среди которых есть и люди в крайне тяжелом состоянии.
Об этом рассказали 19 июля на сайте турецкого государственного информационного агентства Anadolu. Правда, там говорится о 5 погибших и 85 раненых, но арабские СМИ подают другие цифры.
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Anadolu, заметим, со ссылкой на неназванные источники обвинило в причастности к взрыву курдских повстанцев с YPG. Эти "Отряды народной самообороны", мол, такие нападения совершают, не принимая на себя ответственности.
Однако факт на самом деле лишь в том, что ответственность за трагедию действительно пока никто на себя не взял.
О самом теракте известно немного:
- Это якобы подорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, в поселке Сикким под городом Аазаз.
- Более полутора десятка пострадавших забрали на территорию Турции, чтобы оказать им медицинскую помощь.
- Почему именно в Турцию – неизвестно, так же не сообщают и о судьбе остальных раненых.
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