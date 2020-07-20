Бомба вибухнула в автомобілі біля міста Аазаз, розташованого на півночі Сирії неподалік кордону з Туреччиною. Відомо вже про щонайменше 9 загиблих та 74 поранених, серед яких є й люди у вкрай важкому стані.

Про це розповіли 19 липня на сайті турецького державного інформаційного агентства Anadolu. Щоправда, там мовиться про 5 загиблих та 85 поранених, але арабські ЗМІ подають інші цифри.

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Anadolu, зауважимо, з посиланням на неназвані джерела звинуватило у причетності до вибуху курдських повстанців з YPG. Ці "Загони народної самооборони", мовляв, такі напади роблять, не беручи на себе відповідальності.

Однак факт насправді лише в тому, що відповідальність за трагедію дійсно наразі ніхто на себе не взяв.

Про сам теракт відомо небагато:

Це начебто підірвався автомобіль, начинений вибухівкою , у селищі Сікку під містом Аазаз.

, у селищі Сікку під містом Аазаз. Понад півтора десятка постраждалих забрали на територію Туреччини, щоб надати їм медичну допомогу.

Чому саме до Туреччини – не відомо, так само не повідомляють і про долю решти поранених.

Вибух автомобіля в Сирії, що призвів до численних жертв: дивіться фото та відео

شاهد|| استجابة فرق الدفاع المدني للانفجار الذي وقع اليوم الأحد 19 تموز، في قرية سجو قرب مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، وذهب ضحيته 6 قتلى و64 جريحاً في حصيلة غير نهائية.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/6W2xI9RzJI — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 19, 2020

Turkish state media reports five people killed and 85 wounded in a car bomb attack in NW Syria’s Azaz region. (Photos by Reuters) pic.twitter.com/e9VvT6s6P7 — CGTN (@CGTNOfficial) July 19, 2020

مقتل 9 مدنيين وإصابة 74 أخرين بانفجارين شمالي حلب

لقراءة التقرير على الموقع الرسمي للدفاع المدني يرجى الضغط على الرابط التالي: https://t.co/iolhOnwaWs pic.twitter.com/ttamDcAr2y — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 19, 2020

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