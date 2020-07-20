Теракт біля кордону Сирії та Туреччини: вибухнув автомобіль, багато загиблих та поранених
Бомба вибухнула в автомобілі біля міста Аазаз, розташованого на півночі Сирії неподалік кордону з Туреччиною. Відомо вже про щонайменше 9 загиблих та 74 поранених, серед яких є й люди у вкрай важкому стані.
Про це розповіли 19 липня на сайті турецького державного інформаційного агентства Anadolu. Щоправда, там мовиться про 5 загиблих та 85 поранених, але арабські ЗМІ подають інші цифри.
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Anadolu, зауважимо, з посиланням на неназвані джерела звинуватило у причетності до вибуху курдських повстанців з YPG. Ці "Загони народної самооборони", мовляв, такі напади роблять, не беручи на себе відповідальності.
Однак факт насправді лише в тому, що відповідальність за трагедію дійсно наразі ніхто на себе не взяв.
Про сам теракт відомо небагато:
- Це начебто підірвався автомобіль, начинений вибухівкою, у селищі Сікку під містом Аазаз.
- Понад півтора десятка постраждалих забрали на територію Туреччини, щоб надати їм медичну допомогу.
- Чому саме до Туреччини – не відомо, так само не повідомляють і про долю решти поранених.
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