У Сирії 14 липня під час спільного російсько-турецького патрулювання стався підрив саморобного вибухового пристрою. Інцидент відбувся у районі населеного пункту Еріха у південній частині зони Ідліб.

У результаті вибуху ніхто не постраждав. Про це повідомляє видання РИА Новости.

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Деталі інциденту

Відомо, що російський військовий патруль рухався трасою М-4. Приблизно о 8:00 стався вибух, що пошкодив бронетранспортер військової поліції Росії і турецький бронеавтомобіль.

Троє російських військовослужбовців, за словами ЗМІ РФ, отримали легкі поранення. Є поранені серед екіпажу турецького бронеавтомобіля. Всі постраждалі були евакуйовані з району.

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Підрив російського військового патрулю у Сирії: дивіться відео