Промовисті фотографії у соцмережі: російський солдат розкрив місце дислокації в Сирії – факти

Наш ворог перебуває не тільки в окупованих районах українського Донбасу і Криму, тому ми продовжуємо свою роботу і на сирійському напрямку. Фігурантом нашого розслідування є рядовий Олександр Бердишев з міста Тюмень.

Дата народження Бердишева – 3 грудня 1996 року. В нього є 2 профілі в соцмережі Вконтакті, які ми детально вивчили. Детальніше – читайте та дивіться у відеоблозі "InformNapalm" на 24 каналі.

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Промовисті фотографії у соцмережах

Судячи з фотографій, які опубліковані восени 2015 року, після закінчення строкової служби, він підписав контракт і проходить службу в 200-й артилерійській бригаді (Забайкальський край, смт Горний).



Олександр Бердишев / Фото InformNapalm

Зверніть увагу на нарукавний знак, який вказує на підрозділ. Для порівняння фотографія з сайту, де зібрані шеврони всіх військ РФ. Єдина відмінність – підкова на шевроні Бердишева вишита синіми нитками, а не сріблястими.

200-та артилерійська бригада розташована в гарнізоні Дровяная Забайкальського краю і організаційно складається з кількох підрозділів. Це гаубичний артилерійський дивізіон, який має на озброєнні буксировані гаубиці Мста-Б, реактивний і розвідувальний артилерійські дивізіони. Протитанковий артилерійський дивізіон у складі протитанкової батареї та 2 батарей ПТРК, а також підрозділи бойового технічного забезпечення.

Найцікавішу для нашого розслідування фотографію Олександр завантажив у свій 2 профіль у лютому 2015 року. Під фотографією є геотег, який вказує точні координати місця, де її було зроблено. Це Сирія, 1,5 кілометра на схід від населеного пункту Ayn Tantash. Слід сказати, що до російської авіабази Хмеймім 33 кілометри по прямій, а до порту Тартуса – 83 кілометри.



Бердишев на фото поставив геотег, який "здав" позиції росіян / Фото InformNapalm

Відео пропагандистів

Також у нашому розпорядженні є відео, зняте російськими пропагандистами. На відео ведеться стрільба з тригарматної батареї МСТА-Б, команди подаються на "чисто місцевому діалекті" – "Огонь!".

Нагадаю, такі гаубиці не стоять на озброєнні сирійської армії, але у 200-ї артилерійської бригади цілий дивізіон таких гармат.

Також встановлено координати батареї – вона розташована за 150 метрів від місця, де сфотографувався Бердишев. Щоб пересвідчитися, подивимося на геолокацію.



Олександр Бердишев / Фото InformNapalm

Висновки очевидні

У результаті ми отримали таку інформацію для роздумів:

Олександр служить у 200-й артилерійській бригаді;

на озброєнні у 200-ї артилерійської бригади є гаубиці Мста-Б;

російські пропагандисти знімають відео стрільб батареї Мста-Б в Сирії;

геотег і геолокація фотографії Олександра свідчать про те, що зроблений він за 150 метрів від позиції батареї Мста-Б.

Висновки очевидні. Разом з Олександром, судячи з фотографій із сирійськими пейзажами, у "відрядженні" перебувають його товариші по службі із 200-ї артилерійської бригади.

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Завдаки соцмережам, нам вдалося дізнатися їх імена:

Микола Мусіхін;

Дмитро Данилін;

Юрій Пантюшкін;

Фаніс Саматов.



Микола Мусіхін, Дмитро Данилін, Юрій Пантюшкін, Фаніс Саматов / Фото колаж 24 каналу

Але залишається одне просте питання. Невже в інших військових округах не вистачає гарматного м'яса, що довелося тягнути це біологічне сміття аж із Забайкалля? Напевно, відповідь на це питання ми почуємо на майбутньому Гаазькому трибуналі.