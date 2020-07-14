В Сирии 14 июля во время совместного российско-турецкого патрулирования произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Инцидент произошел в районе населенного пункта Эриха в южной части зоны Идлиб.

В результате взрыва никто не пострадал. Об этом сообщает издание РИА Новости.

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Детали инцидента

Известно, что российский военный патруль двигался по трассе М-4. Примерно в 8:00 произошел взрыв, повредивший бронетранспортер военной полиции России и турецкий бронеавтомобиль.

Трое российских военнослужащих, по словам СМИ РФ, получили легкие ранения. Есть раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были эвакуированы из района.

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Подрыв российского военного патруля в Сирии: смотрите видео