Безпілотник атакував російську військову базу в Сирії. Різні видання пишуть про від 2 до 6 постраждалих, а також або звинувачують Туреччину у причетності, або наполягають, що безпілотник був саморобним.

Курдська служба новин ANHA повідомила, що "безпілотний літальний апарат розбомбив російську базу". Це сталося 16 липня поблизу сирійського міста Дарбасія (аль-Дарбасія, розташоване на північно-східному кордоні Сирії та Туреччини). Постраждали начебто двоє російських солдатів.

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Видання звинувачує у нападі саме турецький БПЛА, який, мовляв, атакував ракетою військову базу під час наради російських командирів. Низка інших місцевих ЗМІ розтиражували цю інформацію.

Опубліковано також фото, на якому зображено, як двоє чоловіків виводять третього – пораненого – з будівлі. Поранений – європейської зовнішності, а на плечі одного із помічників присутній бронежилет, схожий на ті, які використовують російські військові.



Ймовірно, один із поранених у Сирії росіян / Фото ANHA



Той же поранений з іншого ракурсу / Фото FM 101,5 Dirbesiye



Ще одного пораненого зафіксували у БТР / Фото телеграм-каналу Directorate 4

Важливо наголосити:

Жодних офіційних підтверджень інформації немає .

. Інших відомостей щодо причетності Туреччини – також.

Кілька сирійських ЗМІ повідомили, що безпілотний апарат, який атакував росіян – саморобний.

Тож хто саме стоїть за нападом – не відомо.

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"Московський комсомолець" написав, що вибух дійсно був, причому не один. Саме, мовляв, для розслідування першого вибуху прибули російські військові й місцеві поліцейські, і тут якраз щось вибухнуло вдруге. Це могла бути артилерійська міна. Поранень зазнали троє російських військових, двоє сирійських бійців і двоє цивільних.