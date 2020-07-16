Проросійські бойовики на війні заміновують Донбас протипіхотними мінами ПОМ-2. Це черговий факт порушення окупантами міжнародних домовленостей.

Протипіхотні міни загрожують життю та здоров’ю мирного населення Донбасу. Про це повідомили на сторінці ООС у фейсбуці.

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15 липня окупанти з непідконтрольного селища Доломітне здійснили обстріл житлових будинків селища Новолуганське, що на Донеччині. Ворог застосував РПГ-7, гранату якого замінено на міну ПОМ-2.

Оперативно прибувши на місце обстрілу спостережна група української сторони СЦКК, провела фотофіксацію та встановила, що на території ЗАТ "Бахмутський аграрний союз" внаслідок обстрілу російськими окупантами була виявлена міна ПОМ-2,

– мовиться у повідомленні.

Один з нерозірваних боєприпасів виявили на території сільськогосподарського підприємства цього прифронтового населеного пункту. Пізніше міну утилізують підрозділи ДСНС України.

Що відомо про міни ПОМ-2

Цей вид мін заборонений Оттавською конвенцією з 1997 року та виготовляється виключно в Російській Федерації.

Протипіхотна міна ПОМ-2, яка має період самоліквідації від 4 до 100 годин. Середній показник складає 23 – 24 години.

Для доставки мін використовується гранатомет РПГ-7 з переробленою гранатою ПГ-7.

Радіус суцільного ураження становить до 16 метрів, міна спрацьовує у момент, коли людина зачепить одну із чотирьох тонких капронових ниток, завдовжки до 10 метрів кожна.

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Ситуація на Донбасі: головне

За минулу добу окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. Ворог застосовував заборонену мінськими домовленостями зброю.

Наші захисники у відповідь застосували наявне озброєння, знищивши двох загарбників. За минулу добу втрат серед українських військових немає.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу