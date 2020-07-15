Державний секретар США Майк Помпео особисто висловився про вбивство українського військового медика на Донбасі, який загинув під час цинічного обстрілу найманців Росії 13 липня.

Майк Помпео від імені США висловив глибоке засмучення у зв'язку з повідомленнями про вбивство українського військового медика, повідомляє Укрінформ.

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Державний секретар США засудив агресію РФ та наголосив, що американський народ стоїть разом з народом України у його протистоянні "жорстокій агресії під проводом російських сил на Донбасі".

Сполучені Штати віддають шану українцям, які загинули або були поранені в боротьбі за демократію,

– додав Помпео.

Зауважимо, що напередодні посольство США в Україні також засудило підступний обстріл окупантів. Однак глава американської дипломатії вирішив ще раз акцентувати на цьому увагу та особисто озвучити позицію офіційного Вашингтона.

Вбивство медика на Донбасі: хронологія подій

13 липня поблизу Зайцевого загинув командир взводу українських військових.

Командувач ООС дав наказ на запит "режиму тиші", щоб забрати тіло захисника. Окупанти дали згоду.

За тілом рушили військові і медик, одягнені у білі каски і жилети.

Коли наша група підійшла ближче, найманці Росії відкрили вогонь і поранили одного з військових.

Медик поспішив надати допомогу і в цей момент бойовики знову відкрили вогонь, вбивши лікаря.

Загиблим лікарем виявився Микола Ілін з позивним "Естонець". Чоловік родом не з України, але вирішив захищати нашу землю на Донбасі.

Тіло командира взводу вдалося забрати лише 15 липня.

Натомість тіло загиблого медика та поранений військовий досі на місці трагедії.

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування, а Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію під особистим контролем.

У РФ традиційно заявляють, що нічого про це не знають.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал