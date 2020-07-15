Государственный секретарь США Майк Помпео лично высказался об убийстве украинского военного медика на Донбассе, который погиб во время циничного обстрела наемников России 13 июля.

Майк Помпео от имени США выразил глубокое огорчение в связи с сообщениями об убийстве украинского военного медика, сообщает Укринформ.

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Государственный секретарь США осудил агрессию РФ и подчеркнул, что американский народ стоит вместе с народом Украины в его противостоянии "жестокой агрессии под предводительством российских сил на Донбассе".

Соединенные Штаты отдают дань уважения украинцам, которые погибли или были ранены в борьбе за демократию,

– добавил Помпео.

Заметим, что накануне посольство США в Украине осудило коварный обстрел оккупантов. Однако глава американской дипломатии решил еще раз акцентировать на этом внимание и лично озвучить позицию официального Вашингтона.

Убийство медика на Донбассе: хронология событий

13 июля вблизи Зайцево погиб командир взвода украинских военных.

Командующий ООС дал приказ на запрос "режима тишины", чтобы забрать тело защитника. Оккупанты дали согласие.

За телом двинулись военные и медик, одетые в белые каски и жилеты.

Когда наша группа подошла ближе, наемники России открыли огонь и ранили одного из военных.

Медик поспешил оказать помощь и в этот момент боевики снова открыли огонь, убив врача.

Погибшим врачом оказался Николай Илин с позывным "Эстонец". Мужчина родом не из Украины, но решил защищать нашу землю на Донбассе.

Тело командира взвода удалось забрать лишь 15 июля.

Зато тело погибшего медика и раненный военный до сих пор на месте трагедии.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование, а Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию под личным контролем.

В РФ традиционно заявляют, что ничего об этом не знают.



Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал