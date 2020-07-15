В Российской Федерации подтвердили, что имеют влияние на так называемые самопровозглашенные "республики" Донбасса. Однако на ОРДЛО якобы влияния нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать циничный обстрел украинской группы, которая пыталась забрать тело погибшего 13 июля, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.

Обратите внимание "Это военное преступление": Украина просит ОБСЕ отреагировать на убийство медика на Донбассе

Песков сказал, что якобы нет никакой информации о последних обострения на Донбассе.

Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – 24 канал) влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на "самопровозглашенные республики".,

– отметил пресс-секретарь Путина.

Заметим, что украинским военным лишь 15 июля удалось забрать тело погибшего сослуживца. Предыдущая попытка стала трагической, поскольку оккупанты обстреляли нашу группу, убив медика и ранив еще одного бойца.

Циничный обстрел пророссийский боевиков 13 июля: как это было

13 июля недалеко от Зайцевого погиб командир взвода украинских военных.

Командующий ООС дал приказ на запрос "режима тишины", чтобы забрать тело защитника. Оккупанты при посредничестве СММ ОБСЕ дали согласие.

За телом выдвинулись военные и медик, одетые по правилам в белые каски и жилеты.

Когда наша группа начала приближаться наемники России открыли огонь и ранили одного из военнослужащих.

Медик поспешил оказать помощь и в этот момент боевики вновь открыли огонь, убив врача.

Тело командира взвода удалось забрать только 15 июля.

А тело погибшего медика и раненный военноеннослужащий до сих пор на месте трагедии.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование, а Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию под личным контролем.



Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал