В Кремле подтвердили, что имеют влияние на оккупантов на Донбассе
В Российской Федерации подтвердили, что имеют влияние на так называемые самопровозглашенные "республики" Донбасса. Однако на ОРДЛО якобы влияния нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать циничный обстрел украинской группы, которая пыталась забрать тело погибшего 13 июля, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.
Обратите внимание "Это военное преступление": Украина просит ОБСЕ отреагировать на убийство медика на Донбассе
Песков сказал, что якобы нет никакой информации о последних обострения на Донбассе.
Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – 24 канал) влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на "самопровозглашенные республики".,
– отметил пресс-секретарь Путина.
Заметим, что украинским военным лишь 15 июля удалось забрать тело погибшего сослуживца. Предыдущая попытка стала трагической, поскольку оккупанты обстреляли нашу группу, убив медика и ранив еще одного бойца.
Циничный обстрел пророссийский боевиков 13 июля: как это было
- 13 июля недалеко от Зайцевого погиб командир взвода украинских военных.
- Командующий ООС дал приказ на запрос "режима тишины", чтобы забрать тело защитника. Оккупанты при посредничестве СММ ОБСЕ дали согласие.
- За телом выдвинулись военные и медик, одетые по правилам в белые каски и жилеты.
- Когда наша группа начала приближаться наемники России открыли огонь и ранили одного из военнослужащих.
- Медик поспешил оказать помощь и в этот момент боевики вновь открыли огонь, убив врача.
- Тело командира взвода удалось забрать только 15 июля.
- А тело погибшего медика и раненный военноеннослужащий до сих пор на месте трагедии.
- Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование, а Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию под личным контролем.