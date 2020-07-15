У Російській Федерації підтвердили, що мають вплив на так звані самопроголошені "республіки" Донбасу. Однак на ОРДЛО нібито впливу немає.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати цинічний обстріл української групи, яка намагалася забрати тіло загиблого 13 липня, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на російські ЗМІ.

Зверніть увагу "Це воєнний злочин": Україна просить ОБСЄ відреагувати на вбивство медика на Донбасі

Пєсков сказав, що нібито не має жодної інформації про останні загострення на Донбасі.

Я відразу обмовлюся, що ми на ОРДЛО (окремі райони Донецької і Луганської областей – 24 канал) впливу не маємо, ми маємо певний вплив на "самопроголошені республіки",

– зазначив прессекретар Путіна.

Зауважимо, що українським військовим лише 15 липня вдалося забрати тіло загиблого побратима. Попередня спроба стала трагічною, оскільки окупанти обстріляли нашу групу, вбивши медика та поранивши ще одного бійця.

Цинічний обстріл проросійський бойовиків 13 липня: як це було

13 липня неподалік Зайцевого загинув командир взводу українських військових.

Командувач ООС дав наказ на запит "режиму тиші", щоб забрати тіло захисника. Окупанти за посередництва СММ ОБСЄ дали згоду.

За тілом рушили військові і медик, одягнені за правилами у білі каски і жилети.

Коли наша група почала наближатися найманці Росії відкрили вогонь і поранили одного з військових.

Медик поспішив надати допомогу і в цей момент бойовики знову відкрили вогонь, вбивши лікаря.

Тіло командира взводу вдалося забрати лише 15 липня.

Натомість тіло загиблого медика та поранений військовий досі на місці трагедії.

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування, а Володимир Зеленський заявив, що тримає ситуацію під особистим контролем.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал