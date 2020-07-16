Пророссийские боевики на войне минируют Донбасс противопехотными минами ПОМ-2. Это очередной факт нарушения оккупантами международных договоренностей.

Противопехотные мины угрожают жизни и здоровью мирного населения Донбасса. Об этом сообщили на странице ООС в фейсбуке.

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15 июля оккупанты из неподконтрольного поселка Доломитное совершили обстрел жилых домов поселка Новолуганское, что в Донецкой области. Враг применил РПГ-7, гранату которого заменено на мину ПОМ-2.

Оперативно прибывшая на место обстрела наблюдательная группа украинской стороны СЦКК, провела фотофиксацию и установила, что на территории ЗАО "Бахмутский аграрный союз" в результате обстрела российскими оккупантами была обнаружена мина ПОМ-2,

– говорится в сообщении.

Один из неразорвавшихся боеприпасов обнаружили на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта. Позже мину утилизируют подразделения ГСЧС Украины.

Что известно о минах ПОМ-2

Этот вид мин запрещен Оттавской конвенцией с 1997 года и изготавливается исключительно в Российской Федерации.

Противопехотная мина ПОМ-2, которая имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов. Средний показатель составляет 23-24 часа.

Для доставки мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7.

Радиус сплошного поражения составляет до 16 метров, мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая.

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Ситуация на Донбассе: главное

За минувшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня. Враг применял запрещенное минскими договоренностями оружие.

Наши защитники в ответ применили имеющееся вооружение, уничтожив двух захватчиков. За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала