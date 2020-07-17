Беспилотник атаковал российскую военную базу в Сирии. Различные издания пишут об от 2 до 6 пострадавших, а также либо обвиняют Турцию в причастности, либо настаивают, что беспилотник был самодельным.

Курдская служба новостей ANHA сообщила, что " беспилотный летательный аппарат разбомбил российскую базу ". Это произошло 16 июля возле сирийского города Дарбасия (аль-Дарбасия, расположенный на северо-восточной границе Сирии и Турции). Пострадали якобы двое российских солдат.

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Издание обвиняет в нападении именно турецкий БПЛА , который, мол, атаковал ракетой военную базу во время совещания российских командиров. Ряд других местных СМИ растиражировали эту информацию.

Опубликовано также фото, на котором изображено, как двое мужчин выводят третьего – раненого – из здания. Раненый – европейской внешности, а на плече одного из помощников присутствует бронежилет, похожий на те, которые используют российские военные.



Вероятно, один из раненых в Сирии россиян / Фото ANHA



Тот же раненый с другого ракурса / Фото FM 101,5 Dirbesiye



Еще одного раненого зафиксировали в БТР / Фото телеграмм-канала Directorate 4

Важно подчеркнуть:

Никаких официальных подтверждений информации нет .

Других сведений о причастности Турции – тоже.

Несколько сирийских СМИ сообщили, что беспилотный аппарат, который атаковал россиян – самодельный.

Поэтому кто именно стоит за нападением – не известно.

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