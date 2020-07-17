Российскую базу в Сирии атаковал дрон, подозревают причастность Турции, – СМИ
Беспилотник атаковал российскую военную базу в Сирии. Различные издания пишут об от 2 до 6 пострадавших, а также либо обвиняют Турцию в причастности, либо настаивают, что беспилотник был самодельным.
Курдская служба новостей ANHA сообщила, что "беспилотный летательный аппарат разбомбил российскую базу". Это произошло 16 июля возле сирийского города Дарбасия (аль-Дарбасия, расположенный на северо-восточной границе Сирии и Турции). Пострадали якобы двое российских солдат.
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Издание обвиняет в нападении именно турецкий БПЛА, который, мол, атаковал ракетой военную базу во время совещания российских командиров. Ряд других местных СМИ растиражировали эту информацию.
Опубликовано также фото, на котором изображено, как двое мужчин выводят третьего – раненого – из здания. Раненый – европейской внешности, а на плече одного из помощников присутствует бронежилет, похожий на те, которые используют российские военные.
Вероятно, один из раненых в Сирии россиян / Фото ANHA
Тот же раненый с другого ракурса / Фото FM 101,5 Dirbesiye
Еще одного раненого зафиксировали в БТР / Фото телеграмм-канала Directorate 4
Важно подчеркнуть:
- Никаких официальных подтверждений информации нет.
- Других сведений о причастности Турции – тоже.
- Несколько сирийских СМИ сообщили, что беспилотный аппарат, который атаковал россиян – самодельный.
- Поэтому кто именно стоит за нападением – не известно.
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"Московский комсомолец" написал, что взрыв действительно был, причем не один. Именно, мол, для расследования первого взрыва прибыли российские военные и местные полицейские, и тут как раз что-то взорвалось во второй раз. Это могла быть артиллерийская мина. Ранения получили трое российских военных, двое сирийских бойцов и двое гражданских.