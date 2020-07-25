Ізраїль із повітря увечері 24 липня атакував три позиції поблизу міста Ель-Кунейтра на південному заході Сирії. Пожежу, яка виникла після удару, зафільмували та виклали у мережу очевидці. Ізраїль повідомив, що ця атака – відповідь на випущені напередодні снаряди з території Сирії.

Обмін ударами між Сирією та Ізраїлем: що відомо

Сирійське інформаційне агентство SANA з посиланням на неназване джерело повідомило, що о 23 годині за місцевим часом вечора 24 липня Ізраїль напав на Сирію атакою з літака.

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Мовляв, двоє сирійських військових зазнали легких поранень. Через вибухи ж почалася незначна лісова пожежа. Очевидці зафільмували її та виклали в мережу (перевірити правдивість відео, на жаль, неможливо).

דיווחים בטלוויזיה הסורית: פיצוצים נשמעו בצפון קוניטרה בקרבת הכפר חאדר הסמוך לגבול@kaisos1987 https://t.co/C3NVluMWvW — כאן חדשות (@kann_news) July 24, 2020

Армія оборони Ізраїлю у твіттері підтвердила: так, атака відбулася – але не просто так, а у відповідь на випущені напередодні з сирійської території снаряди.

"Ми реагуватимемо на будь-яке порушення суверенітету Ізраїлю", – наголосили ізраїльські військові.

Наразі ж армія Ізраїлю атакувала, мовляв, лише спостережні пости, обладнані засобами для збору розвідданих.

Earlier today, munitions were fired from Syria toward Israel.



In response, our aircraft struck military targets in southern Syria belonging to the Syrian Armed Forces.



We hold the Syrian regime responsible & will respond to any violation of Israeli sovereignty. — Israel Defense Forces (@IDF) July 24, 2020

У ЗМІ ж – наприклад, у NEWSru.co.il – зауважили, що з сирійської території обстрілювали цілком певну ціль – Голанські висоти (спірна територія між Ізраїлем та Сирією, навколо якої часто тривають бої):

Їх Ізраїль взяв під свій контроль після так званої "Шестиденної війни" 1967 року (тоді Ізраїль розбив коаліцію Єгипту, Сирії, Йорданії, Іраку й Алжиру).

Східну частину Голанських висот Сирія контролює, а своєю вважає усю цю територію.

ООН, до слова, так не визнала окупацію Ізраїлем Голанських висот.

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Площа Голанських висот – 1800 квадратних кілометрів / Карта з Wikipedia