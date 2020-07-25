Ізраїль та Сирія обмінялися збройними атаками навколо спірних Голанських висот
Ізраїль із повітря увечері 24 липня атакував три позиції поблизу міста Ель-Кунейтра на південному заході Сирії. Пожежу, яка виникла після удару, зафільмували та виклали у мережу очевидці. Ізраїль повідомив, що ця атака – відповідь на випущені напередодні снаряди з території Сирії.
Обмін ударами між Сирією та Ізраїлем: що відомо
Сирійське інформаційне агентство SANA з посиланням на неназване джерело повідомило, що о 23 годині за місцевим часом вечора 24 липня Ізраїль напав на Сирію атакою з літака.
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Мовляв, двоє сирійських військових зазнали легких поранень. Через вибухи ж почалася незначна лісова пожежа. Очевидці зафільмували її та виклали в мережу (перевірити правдивість відео, на жаль, неможливо).
Армія оборони Ізраїлю у твіттері підтвердила: так, атака відбулася – але не просто так, а у відповідь на випущені напередодні з сирійської території снаряди.
- "Ми реагуватимемо на будь-яке порушення суверенітету Ізраїлю", – наголосили ізраїльські військові.
Наразі ж армія Ізраїлю атакувала, мовляв, лише спостережні пости, обладнані засобами для збору розвідданих.
У ЗМІ ж – наприклад, у NEWSru.co.il – зауважили, що з сирійської території обстрілювали цілком певну ціль – Голанські висоти (спірна територія між Ізраїлем та Сирією, навколо якої часто тривають бої):
- Їх Ізраїль взяв під свій контроль після так званої "Шестиденної війни" 1967 року (тоді Ізраїль розбив коаліцію Єгипту, Сирії, Йорданії, Іраку й Алжиру).
- Східну частину Голанських висот Сирія контролює, а своєю вважає усю цю територію.
- ООН, до слова, так не визнала окупацію Ізраїлем Голанських висот.
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Площа Голанських висот – 1800 квадратних кілометрів / Карта з Wikipedia