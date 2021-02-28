Чтобы принять участие в выборах: Израиль смягчит правила въезда для своих граждан
Правительство Израиля рассматривает возможность упрощения возвращения своих граждан, находящихся за границей. Это хотят сделать для того, чтобы они могли принять участие в выборах в парламент.
Источник:The Times of Israel
Они запланированы на март 2021 года. Министерство транспорта Израиля разрабатывает план.
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Министерство транспорта Израиля разрабатывает план
Он позволит вернуться домой всем израильтянам, которые остались за границей во время пандемии COVID-19. В рамках плана гражданам не придется получать специальное разрешение от израильского комитета по вопросам разрешений.
Что думает оппозиция
Оппозиция расценивает сам факт создания такого органа как желание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допускать в страну лишь потенциальных избирателей своей партии.
Будут ли обязывать возвращающихся проходить карантин в предназначенных для этого гостиницах и позволят ли пойти на самоизоляцию дома с применением электронных браслетов – пока неизвестно.
Что известно о COVID-19 в Израиле
- По состоянию на сегодня, 28 февраля 2021 года, в Израиле коронавирусом заболели 774 479 человек.
- Из них – 5 738 умерли, в то же время 728 633 инфицированных выздоровели.
- В Израиле примерно половина населения уже получила хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.
- В стране готовят план из пяти шагов, чтобы вернуться к привычной жизни в апреле.
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