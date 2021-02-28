Правительство Израиля рассматривает возможность упрощения возвращения своих граждан, находящихся за границей. Это хотят сделать для того, чтобы они могли принять участие в выборах в парламент.

Они запланированы на март 2021 года. Министерство транспорта Израиля разрабатывает план.

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Министерство транспорта Израиля разрабатывает план

Он позволит вернуться домой всем израильтянам, которые остались за границей во время пандемии COVID-19. В рамках плана гражданам не придется получать специальное разрешение от израильского комитета по вопросам разрешений.

Что думает оппозиция

Оппозиция расценивает сам факт создания такого органа как желание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допускать в страну лишь потенциальных избирателей своей партии.

Отметим! Министр транспорта Мири Регев заявила, что полиция Израиля должна будет ужесточить применение ограничений в отношении вернувшихся.

Будут ли обязывать возвращающихся проходить карантин в предназначенных для этого гостиницах и позволят ли пойти на самоизоляцию дома с применением электронных браслетов – пока неизвестно.

Что известно о COVID-19 в Израиле