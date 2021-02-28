Щоб взяти участь у виборах: Ізраїль пом'якшить правила в'їзду для своїх громадян
Уряд Ізраїлю розглядає можливість спрощення повернення своїх громадян, які перебувають за кордоном. Це хочуть зробити для того, щоб вони могли взяти участь у виборах до парламенту.
Джерело:The Times of Israel
Вони заплановані на березень 2021 року. Міністерство транспорту Ізраїлю розробляє план.
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Міністерство транспорту Ізраїлю розробляє план
Він дозволить повернутися додому усім ізраїльтянам, які залишилися за кордоном під час пандемії COVID-19. В межах плану громадянам не доведеться отримувати спеціальний дозвіл від ізраїльського комітету з питань дозволів.
Що думає опозиція
Опозиція розцінює сам факт створення такого органу як бажання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу допускати в країну лише потенційних виборців своєї партії.
Чи будуть зобов'язувати тих, хто повертається, проходити карантин у призначених для цього готелях і чи дозволять піти на самоізоляцію вдома з застосуванням електронних браслетів – наразі невідомо.
Що відомо про COVID-19 в Ізраїлі
- Станом на сьогодні, 28 лютого 2021 року, в Ізраїлі на коронавірус захворіло 774 479 людей.
- З них – 5 738 померло, водночас 728 633 інфікованих одужали.
- В Ізраїлі приблизно половина населення вже отримала хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.
- У країні готують план з п'яти кроків, щоб повернутись до звичного життя у квітні.
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