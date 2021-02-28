Уряд Ізраїлю розглядає можливість спрощення повернення своїх громадян, які перебувають за кордоном. Це хочуть зробити для того, щоб вони могли взяти участь у виборах до парламенту.

Вони заплановані на березень 2021 року. Міністерство транспорту Ізраїлю розробляє план.

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Міністерство транспорту Ізраїлю розробляє план

Він дозволить повернутися додому усім ізраїльтянам, які залишилися за кордоном під час пандемії COVID-19. В межах плану громадянам не доведеться отримувати спеціальний дозвіл від ізраїльського комітету з питань дозволів.

Що думає опозиція

Опозиція розцінює сам факт створення такого органу як бажання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу допускати в країну лише потенційних виборців своєї партії.

Зазначимо! Міністерка транспорту Мірі Регев заявила, що поліція Ізраїлю повинна буде посилити застосування обмежень щодо тих, хто повернувся.

Чи будуть зобов'язувати тих, хто повертається, проходити карантин у призначених для цього готелях і чи дозволять піти на самоізоляцію вдома з застосуванням електронних браслетів – наразі невідомо.

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