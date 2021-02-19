Израиль вместе с Соединенными Штатами Америки разрабатывает новый противоракетный щит Arrow-4. Он будет способствовать совершенствованию оборонной системы, ориентированной на защиту от Ирана.

Представители Израиля считают, что иранская программа баллистических ракет является угрозой для их страны и всего мира. В то же время в Иране убеждают, что она имеет оборонительный характер и необходима, чтобы сдерживать нападения.

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Сейчас в Израиле используют перехватчики Arrow-2 и Arrow-3 в составе многоуровневой системы уничтожения ракет, которые летят в атмосфере и космосе.

Разработка Arrow-4 совместно с нашими американскими партнерами позволит осуществить технологический и операционный скачок вперед,

– сообщил министр обороны Израиля Бени Ганц.

По мнению Ганца, это поможет в будущем подготовить страну к боевым условиям и новым угрозам на Ближнем Востоке или за его пределами.

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Как сообщили в Министерстве обороны Израиля, главным подрядчиком проекта Arrow-4 будет компания Israel Aerospace Industries. Однако в нем также будут участвовать американская компания Boeing и израильская Elbit Systems.