Ізраїль разом зі Сполученими Штатами Америки розробляє новий протиракетний щит Arrow-4. Він сприятиме вдосконаленню оборонної системи, орієнтованої на захист від Ірану.

Представники Ізраїля вважають, що іранська програма балістичних ракет є загрозою для їхньої країни та всього світу. Водночас в Ірані переконують, що вона має оборонний характер та необхідна, аби стримувати напади.

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Наразі в Ізраїлі використовують перехоплювачі Arrow-2 та Arrow-3 у складі багаторівневої системи знищення ракет, які летять в атмосфері й космосі.

Розробка Arrow-4 спільно з нашими американськими партнерами дозволить здійснити технологічний і операційний стрибок вперед,

– повідомив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц.

На думку Ганца, це допоможе в майбутньому підготувати країну до бойових умов та нових загроз на Близькому Сході чи за його межами.

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Як повідомили у Міністерстві оборори Ізраїлю, головним підрядником проєкту Arrow-4 буде компанія Israel Aerospace Industries. Однак у ньому також братимуть участь американська компанія Boeing та ізраїльська Elbit Systems.