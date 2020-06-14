Израиль объявил о начале строительства города, который будет называться Рамат-Трамп. Поселение построят на спорной с Сирией территории – Голанских высотах.

Это – благодарность Трампу за поддержку

Президент США Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. За это его раскритиковали власти ряда стран. Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху благодарен главе Белого дома за поддержку настолько, что в его честь решил назвать город. Об этом сообщает пресс-служба правительства Израиля.

Читайте также Аннексия Палестины: что планирует Израиль и возможны ли вспышки насилия

Сегодня мы начнем с практических шагов по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом,

– сказал Нетаньяху.

Нетаньяху одобрил санкции США в отношении суда в Гааге

Также одобрение Нетаньяху получило решение Трампа ввести санкции в отношении Международного суда в Гааге. Американский президент разрешил применять штрафные ограничения в отношении членов Международного уголовного суда, который расследует военные преступления.

Суд выдвигает абсурдные обвинения против государства Израиль, в том числе скандальное утверждение о том, что существование евреев в центре нашей родины является военным преступлением. Это противоречит здравому смыслу, это противоречит международному праву и противоречит справедливости,

– отметил Нетаньяху.



Голанские высоты на карте / Картинки РatriotsNews