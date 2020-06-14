Ізраїль оголосив про початок спорудження міста, яке буде називатись Рамат-Трамп. Поселення побудують на спірній з Сирією території – Голанських висотах.

Це – подяка Трампові за підтримку

Президент США Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. За це його розкритикувала влада низки країн. Проте ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вдячний главі Білого дому за підтримку настільки, що на його честь вирішив назвати місто. Про це інформує пресслужба уряду Ізраїлю.

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Сьогодні ми почнемо з практичних кроків щодо створення поселення Рамат-Трамп на Голанських висотах, суверенітет Ізраїлю над якими був визнаний президентом Трампом,

– сказав Нетаньяху.

Нетаньяху схвалив санкції США щодо суду у Гаазі

Також схвалення Нетаньяху здобуло рішення Трампа ввести санкції щодо Міжнародного суду в Гаазі. Американський президент дозволив застосовувати штрафні обмеження щодо членів Міжнародного кримінального суду, який розслідує військові злочини.

Трибунал висуває абсурдні звинувачення проти держави Ізраїль, у тому числі скандальне твердження про те, що існування євреїв в центрі нашої батьківщини є військовим злочином. Це суперечить здоровому глузду, це суперечить міжнародному праву і суперечить справедливості,

– зазначив Нетаньяху.



Голанські висоти на карті / Зображення РatriotsNews