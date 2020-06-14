Місто імені Трампа: Ізраїль будує поселення назване на честь президента США
Ізраїль оголосив про початок спорудження міста, яке буде називатись Рамат-Трамп. Поселення побудують на спірній з Сирією території – Голанських висотах.
Це – подяка Трампові за підтримку
Президент США Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. За це його розкритикувала влада низки країн. Проте ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху вдячний главі Білого дому за підтримку настільки, що на його честь вирішив назвати місто. Про це інформує пресслужба уряду Ізраїлю.
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Сьогодні ми почнемо з практичних кроків щодо створення поселення Рамат-Трамп на Голанських висотах, суверенітет Ізраїлю над якими був визнаний президентом Трампом,
– сказав Нетаньяху.
Нетаньяху схвалив санкції США щодо суду у Гаазі
Також схвалення Нетаньяху здобуло рішення Трампа ввести санкції щодо Міжнародного суду в Гаазі. Американський президент дозволив застосовувати штрафні обмеження щодо членів Міжнародного кримінального суду, який розслідує військові злочини.
Трибунал висуває абсурдні звинувачення проти держави Ізраїль, у тому числі скандальне твердження про те, що існування євреїв в центрі нашої батьківщини є військовим злочином. Це суперечить здоровому глузду, це суперечить міжнародному праву і суперечить справедливості,
– зазначив Нетаньяху.
Голанські висоти на карті / Зображення РatriotsNews
Що відомо про Голанські висоти?Голанські висоти – це територія, за яку конфліктують Ізраїль та Сирія. У 1967 році Ізраїль взяв під контроль висоти. Проте Радбез ООН визнає право на цю територію за Сирією.
У березні 2020 року Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанським висотами.