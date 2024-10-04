Об этом 24 Каналу рассказал полковник британской армии в отставке Ричард Кемп, добавив, что Израиль сейчас начинает активную деятельность. В течение года страна страдала от ракетных ударов со стороны Ливана.

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Как США сдерживают Израиль

Сейчас Израиль ведет интенсивные военные операции против ливанской "Хезболлы". Вероятно, на юг Ливана перебросили две дивизии, что вполне может перерасти в более масштабные боевые действия.

С другой стороны идет война против Ирана. На обстрелы также надо ответить. Поэтому ответом на ракетные удары должен быть сокрушительный удар по Ирану.

Израиль оказывается в положении, которое похоже на то, в котором находится Украина. Соединенные Штаты Америки не дают Украине быть полностью эффективной, не позволяют использовать ракетные системы большой дальности. Так же США делают все, чтобы сдержать Израиль,

– подчеркнул Ричард Кемп.

Америка до сих пор боится эскалации, поэтому всячески будет отговаривать Израиль от атаки на Иран. В США до сих пор верят, что все ситуации можно урегулировать путем переговоров и политических действий.

"Но это невозможно, когда есть фанатичный империалист Владимир Путин, который атакует Украину, и такой же исламский джихадист Али Хаменеи, который организовал все 7 фронтов против Израиля", – подчеркнул полковник британской армии.

С такими людьми нельзя договариваться. С ними надо бороться только путем военной силы. В случае с Израилем и Украиной дипломатия не решит проблему. Если Запад не позволит бить по России дальнобойным оружием, то мы можем увидеть "мирное соглашение", но оно будет временным.

Может ли Израиль ударить по ядерной программе Ирана

Не известно, решится ли Израиль уничтожить иранскую ядерную программу. Страна уже нанесла ей большой вред различными диверсиями, убийством ключевых ученых и тайными операциями.

Понятно, что ядерная программа угрожает миру и ее нужно остановить. Израиль может нанести большой вред Ирану: поразить военные цели, нефтяные объекты, которые являются основным источником его дохода.

Ирану надо преподать поучительный урок и это будет иметь влияние на весь режим Хаменеи и даже привести к его падению. Внутри Ирана существует большое сопротивление Хаменеи, что может помочь его свергнуть,

– подытожил Ричард Кемп.