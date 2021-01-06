Вакцинация не помогла: мировой лидер борьбы с коронавирусом ввел локдаун
В Израиле министры проголосовали за введение нового локдауна из-за вспышки заболевания коронавирусом. При этом государство является лидером по темпам вакцинации во всем мире.
Усиление карантина стало необходимым из-за вспышки госпитализации, спровоцированный новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает The Times of Israel.
К слову В Германии продлили локдаун до конца января
Больницы предупреждают нас, что мы вступаем в опасную волну с момента начала пандемии. Министерство здравоохранения и эксперты предупреждают нас, что мы находимся в чрезвычайной ситуации,
– заявил премьер Биньямин Нетаньяху.
Следовательно, правительство приняло решение о новом локдауне, который начнет действовать в ночь на 7 января и продлится 2 следующие недели.
В это время не будут работать школы. Также закроют большинство предприятий в стране, кроме стратегически важных.
Вакцинация не помогла
- Примечательно, что Израиль принял решение о введении нового локдауна, будучи мировым лидером по темпам вакцинации населения.
- По данным портала Our World in Data, по состоянию на 6 января в Израиле вакцинировали уже почти 16% граждан. Это практически каждый шестой житель.
- Сразу после Израиля по этому показателю идут Объединенные Арабские Эмираты. Там, для сравнения, вакцинировали только немногим более 8% населения.
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