В Израиле министры проголосовали за введение нового локдауна из-за вспышки заболевания коронавирусом. При этом государство является лидером по темпам вакцинации во всем мире.

Усиление карантина стало необходимым из-за вспышки госпитализации, спровоцированный новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает The Times of Israel.

К слову В Германии продлили локдаун до конца января

Больницы предупреждают нас, что мы вступаем в опасную волну с момента начала пандемии. Министерство здравоохранения и эксперты предупреждают нас, что мы находимся в чрезвычайной ситуации,

– заявил премьер Биньямин Нетаньяху.

Следовательно, правительство приняло решение о новом локдауне, который начнет действовать в ночь на 7 января и продлится 2 следующие недели.

В это время не будут работать школы. Также закроют большинство предприятий в стране, кроме стратегически важных.

Вакцинация не помогла