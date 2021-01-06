Вакцинація не допомогла: світовий лідер боротьби з коронавірусом ввів локдаун
В Ізраїлі міністри проголосували за запровадження нового локдауну через спалах захворювання на коронавірус. При цьому держава є лідером за темпами вакцинації у всьому світі.
Посилення карантинних обмежень стало необхідним через спалах госпіталізації, спровокований новим штамом коронавірусу. Про це повідомляє The Times of Israel.
До слова У Німеччині продовжили локдаун до кінця січня
Лікарні попереджають нас, що ми вступаємо в найнебезпечнішу хвилю з часу початку пандемії. Міністерство охорони здоров'я та експерти попереджають нас, що ми перебуваємо в надзвичайній ситуації,
– заявив прем'єр Біньямін Нетаньяху.
Відтак, уряд схвалив рішення про новий локдаун, який почне діяти в ніч проти 7 січня та триватиме 2 наступні тижні.
У цей час не працюватимуть школи. Також закриють більшість підприємств у країні, крім стратегічно важливих.
Вакцинація не допомогла
- Примітно, що Ізраїль схвалив рішення про запровадження нового локдауну, будучи світовим лідером за темпами вакцинації населення.
- За даними порталу Our World in Data, станом на 6 січня в Ізраїлі вакцинували вже майже 16% громадян. Це практично кожен шостий житель.
- Одразу після Ізраїля за цим показником ідуть Об'єднані Арабські Емірати. Там, для порівняння, вакцинували лише трохи більше як 8% населення.
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