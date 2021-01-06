В Ізраїлі міністри проголосували за запровадження нового локдауну через спалах захворювання на коронавірус. При цьому держава є лідером за темпами вакцинації у всьому світі.

Посилення карантинних обмежень стало необхідним через спалах госпіталізації, спровокований новим штамом коронавірусу. Про це повідомляє The Times of Israel.

До слова У Німеччині продовжили локдаун до кінця січня

Лікарні попереджають нас, що ми вступаємо в найнебезпечнішу хвилю з часу початку пандемії. Міністерство охорони здоров'я та експерти попереджають нас, що ми перебуваємо в надзвичайній ситуації,

– заявив прем'єр Біньямін Нетаньяху.

Відтак, уряд схвалив рішення про новий локдаун, який почне діяти в ніч проти 7 січня та триватиме 2 наступні тижні.

У цей час не працюватимуть школи. Також закриють більшість підприємств у країні, крім стратегічно важливих.

Вакцинація не допомогла