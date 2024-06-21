В то же время в посольстве напомнили, что Украина и Израиль имеют тесные отношения с момента введения безвизовой политики в 2010 году.
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Украина и Израиль вводят ограничения
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль меняет визовую политику и вводит ограничения для украинцев, из-за чего Украина "будет вынуждена ответить".
1 июля граждане стран с безвизовым режимом въезда в Израиль (Украина среди них) должны подавать документы на получение разрешения ETA-IL для пребывания в стране на срок до 90 дней,
– говорится в сообщении.
По словам украинского посольства, последние действия Израиля, такие как "ограничение украинских беженцев" и "отказ во въезде многим украинцам", напрягли отношения, а последнее требование "завершает безвизовый режим".
Эта взаимная акция повлияет на тысячи религиозных паломников, которые ежегодно посещают Украину, которая остается открытой к диалогу с Израилем для обсуждения и переговоров об изменениях в политику путешествий в пользу обеих стран,
– подытожили в Посольстве Украины в Израиле.
МИД рассматривает специфику электронных виз, которые нужно ввести.