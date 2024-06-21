Водночас у посольстві нагадали, що Україна та Ізраїль мають тісні стосунки з моменту запровадження безвізової політики у 2010 році.

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Україна та Ізраїль запроваджують обмеження

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Ізраїль змінює візову політику і вводить обмеження для українців, через що Україна "буде змушена відповісти".

1 липня громадяни країн із безвізовим режимом в'їзду в Ізраїль (Україна серед них) повинні подавати документи на отримання дозволу ETA-IL для перебування в країні на строк до 90 днів,

– йдеться у повідомленні.

За словами українського посольства, останні дії Ізраїлю, такі як "обмеження українських біженців" та "відмова у в'їзді багатьом українцям", напружили стосунки, а остання вимога "завершує безвізовий режим".

Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну, яка залишається відкритою до діалогу з Ізраїлем для обговорення та перемовин щодо змін у політику подорожей на користь обох країн,

– підсумували в Посольстві України в Ізраїлі.

МЗС наразі розглядає специфіку електронних віз, які треба запровадити.