Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

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По его словам, в течение следующих нескольких недель шесть грузовых самолетов привезут лекарства, медикаменты, продукты питания и тому подобное.

Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. Первую партию уже привезли в Украину,

– написал он.

Позиция Израиля относительно войны в Украине

Недавно премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что страна твердо стоит на стороне Украины. В то же время он подчеркнул, что Израиль создал полевой госпиталь в Украине для ухода за ранеными и делает все возможное, чтобы помочь прекратить войну России против Украины.

В то же время министр финансов Израиля сказал, что осуждает военные преступления. Но кто ответственен за эти преступления, Либерман не уточнил. Лишь добавил, что сейчас звучат взаимные обвинения, мол, Россия же требовала созвать Совбез ООН. В ответ на это посол Украины предложил ему приехать в Бучу.

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