Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайла Бродського.

Важливо Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайла Бродського.

За його словами, протягом наступних кількох тижнів шість вантажних літаків привезуть ліки, медикаменти, продукти харчування тощо.

Ізраїль запустив гуманітарний повітряний міст до України. Першу партію вже привезли в Україну,

– написав він.

Позиція Ізраїля щодо війни в Україні

Нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що країна твердо стоїть на боці України. Водночас він підкреслив, що Ізраїль створив польовий госпіталь в Україні для догляду за пораненими і робить все можливе, щоб допомогти припинити війну Росії проти України.

Натомість міністр фінансів Ізраїлю сказав, що засуджує військові злочини. Але хто відповідальний за ці злочини, Ліберман не уточнив. Лише додав, що зараз лунають взаємні звинувачення, мовляв, Росія ж вимагала скликати Радбез ООН. У відповідь на це посол України запропонував йому приїхати у Бучу.