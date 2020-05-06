10:39
6 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Израиль атаковал ХАМАС в ответ на ракетный удар

      - Читати новину українською
      Ізраїль атакував позиції угруповання ХАМАС
      Ізраїль атакував позиції угруповання ХАМАС / afp.com / Ілюстративне фото

      В ответ на ракетный обстрел армия Израиля нанесла удары по позициям радикального движения ХАМАС.

      Військові атакували три пости ХАМАС на території Сектора Гази, про це у твіттері повідомила Армія оборони Ізраїлю.

      Читайте також У Малі загинув французький легіонер з України Дмитро Мартинюк: подробиці

      The Jerusalem Post пише, що одна з ракет впала у Південному окрузі Ізраїлю. Інформації про постраждалих від обстрілу наразі немає.

      Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року утримує владу у Секторі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій.

      ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Израиля ХАМАС
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Россия и коронавирус: что происходит в стране?
      5 мая , 22:00 Россия и коронавирус: что происходит в стране?
      Олександр Коваленко
      Коронавирус в России: число больных растет, а экономике грозит существенное падение
      5 мая , 19:30 Коронавирус в России: число больных растет, а экономике грозит существенное падение
      Катерина Козачинська