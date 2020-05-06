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      Ізраїль атакував ХАМАС у відповідь на ракетний удар

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      Ізраїль атакував позиції угруповання ХАМАС
      Ізраїль атакував позиції угруповання ХАМАС / afp.com / Ілюстративне фото

      У відповідь на ракетний обстріл армія Ізраїлю завдала ударів по позиціях радикального руху ХАМАС.

      Військові атакували три пости ХАМАС на території Сектора Гази, про це у твіттері повідомила Армія оборони Ізраїлю.

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      The Jerusalem Post пише, що одна з ракет впала у Південному окрузі Ізраїлю. Інформації про постраждалих від обстрілу наразі немає.

      Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року утримує владу у Секторі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій.

      ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини Ізраїля ХАМАС
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