Израиль атаковал объекты палестинских боевиков
Войска Израиля атаковали объекты палестинских боевиков в ответ на ракетный обстрел, совершенный с территории сектора Газа.
Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.
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Армия обороны Израиля сейчас наносит удары по террористическим объектам в секторе Газа,
– говорится в сообщении.
Напомним, 20 июля израильские самолеты начали масштабный налет на объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел солдат в районе границы. Обострение между сектором Газа и Израилем возобновились в декабре 2017 года. После того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы же считают его своим городом. И разорвали переговоры с Израилем. Добавим, что часть лидеров ЕС, Турция и ряд арабских государств раскритиковали такое решение Трампа.
Что известно о ситуации в секторе Газа?
Это территория вдоль Средиземного моря, часть Палестины рядом с Западным берегом реки Иордан. На севере и востоке граничит с Израилем, от которого отделена забором.
Протесты в секторе обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад в Иордании и позже аннексированные.
Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.
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