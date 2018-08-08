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Ізраїль атакував об'єкти палестинських бойовиків

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Ізраїль завдав ракетних ударів по території Палестини
Ізраїль завдав ракетних ударів по території Палестини / Фото з відкритих джерел

Війська Ізраїлю атакували об'єкти палестинських бойовиків у відповідь на ракетний обстріл, який було здійснено із території Сектора Гази.

Про це повідомляє прес-служба армії Ізраїля.

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Армія оборони Ізраїлю зараз завдає ударів по терористичних об'єктах у Секторі Гази,
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 липня ізраїльські літаки почали масштабний наліт на об'єкти руху ХАМАС в Секторі Гази у відповідь на обстріл солдатів в районі кордону. Загострення між Сектором Гази і Ізраїлем поновилися в грудні 2017 року. Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Палестинці ж вважають його своїм містом. І розірвали переговори з Ізраїлем. Додамо, що частина лідерів ЄС, Туреччина і низка арабських держав розкритикували таке рішення Трампа.

Що відомо про ситуацію у Секторі Гази?Це територія уздовж Середземного моря, частина Палестини поряд з Західним берегом річки Йордан. На півночі і сході межує з Ізраїлем, від якого відділена парканом.

Протести в секторі загострилися після рішення США перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

Ізраїль називає Єрусалим своєю "єдиною і неподільною" столицею, включаючи його східні райони і історичний центр, відбиті півстоліття тому у Йорданії та пізніше анексовані.

Основна частина світової спільноти анексію не визнає і відносить Східний Єрусалим, як і Західний берег річки Йордан, до окупованих територій.

Теги: Новини Ізраїля Палестина
Джерело: 24 Канал
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