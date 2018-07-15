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Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

23 Читати новину українською
Израиль и ХАМАС договорились о заключении перемирия
Израиль и ХАМАС договорились о заключении перемирия / www.najnovijevesti.com

После мощного удара Израиля по сектору Газа и многодневных обстрелов, власти Израиля и руководство исламистского движения ХАМАС договорились о перемирии.

О прекращении огня рассказал представитель палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум, сообщает израильский "9 канал".

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Объявили тишину для того, чтобы остановить эскалацию конфликта. Перемирие наступило после того, как Израиль нанес самый мощный за последние четыре года удар по позициям ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что атака стала ответом на ракеты, выпущенные представителями ХАМАС.

Напомним, обострение между сектором Газа и Израилем возобновилось в декабре 2017 года. После того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы же считают его своим городом. И разорвали переговоры с Израилем. Добавим, что часть лидеров ЕС, Турция и ряд арабских государств раскритиковали такое решение Трампа.

Теги: Обстрелы в Газа ХАМАС Новости Израиля Перемирие
Источник: 24 Канал
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