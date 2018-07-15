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00:40, 14 июля
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Израиль в Cекторе Газа нанес самый мощный удар за 4 года

151 Читати новину українською
Сектор Газа
Сектор Газа / huffingtonpost.com

Армия Израиля 14 июля нанесла по объектам исламистского движения "ХАМАС" самый мощный удар с 2014 года. Под удар попали штаб-квартира в Бейт-Лахия, тренировочный лагерь, склады оружия и ракетные установки.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, пишет ВВС.

Как разъяснил Нетаньянгу, Израиль пошел на такой шаг в ответ на ракеты, выпущенные по стране.

Он добавил, что Израиль настроен решительно и может нанести еще удары.

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Также Нетаньянгу добавил, что вместе с министром обороны, начальником штаба и главным управлением безопасности Израиля согласовали решение о суровых действия по "ХАМАСа".

В результате удара по Газе погибли два человека, еще 12 получили ранения.

 

Теги: Обстрелы в Газа Новости Израиля
Источник: 24 Канал
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