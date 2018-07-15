Ізраїль у Секторі Газа завдав найпотужнішого удару за 4 роки

Армія Ізраїлю 14 липня завдала по об’єктах ісламістського руху "ХАМАС" найпотужнішого удару з 2014 року. Під удар потрапили штаб-квартира в Бейт-Лахія, тренувальний табір, склади зброї і ракетні установки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу, пише ВВС.

Як роз’яснив Нетаньянгу, Ізраїль пішов на такий крок у відповідь на ракети, випущені по країні.

Він додав, що Ізраїль налаштований рішуче і може завдати ще ударів.

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Також Нетаньянгу додав, що разом з міністром оборони, начальником штабу та головним управлінням безпеки Ізраїлю погодили рішення про суворі дії щодо "ХАМАСу".

Внаслідок удару по Газі загинули двоє людей, ще 12 зазнали поранень.